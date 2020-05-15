85 лет Московскому метрополитену: как строились первые станции

Московский метрополитен отмечает 85 лет. За эти годы подземка разрослась до 15 линий общей протяженностью 780 километров. Вспоминаем, с каких станций начиналось столичное метро и как разрастался метрополитен в течение этих лет.



Первый поезд московского метро совершает пробный рейс. Фото: РИА Новости

Первые пассажиры в метро

Первый поезд вышел из депо Московского метрополитена утром 15 мая 1935 года. Он шел по маршруту от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением на "Смоленскую". Тогда же появился логотип – заглавная буква "М" в связке с надписью "Метро". Первым пассажирам выдавали схему движения с правилами пользования метрополитеном. Стоимость билета составляла 50 копеек.

Первые 13 станций рыли вручную, открытым способом. Для проходки тоннелей метро на большой глубине были использованы специальные проходческие щиты с кессонами. С помощью пневмопушки устройство вбивали в грунт и таким образом прокладывали тоннель.

Первые 13 станций Московского метрополитена:

• "Сокольники"

• "Красносельская"

• "Комсомольская"

• "Красные Ворота"

• "Кировская" ("Чистые пруды")

• "Дзержинская" ("Лубянка")

• "Охотный Ряд"

• "Библиотека имени Ленина"

• "Дворец Советов" ("Кропоткинская")

• "Парк культуры"

• "Улица Коминтерна" ("Александровский сад")

• "Арбатская"

• "Смоленская"



Строители московского метро стали первыми его пассажирами. Фото: РИА Новости

Станция метро "Cокольники", заложенная на глубине 9 метров, стала первой, с которой началось движение в столичной подземке. Ее вестибюль облицован белым марблитом и мрамором, а по сторонам пилонов изначально были установлены статуи спортсменов. В 1937 году проект этой станции был удостоен Гран-при на Международной выставке в Париже. Позже статуи сносили, а в 2018 году около входа в вестибюль были воссозданы скульптуры метателя дисков и волейболистки. Сегодня станция является памятником архитектуры, ее облик нельзя менять.



Первая очередь московского метро протяженностью 11,5 километра линий была построена за 3,5 года. На этом этапе было организовано "вилочное" движение поездов. Поезда следовали от станции "Сокольники", доезжали до "Охотного Ряда", после чего двигались по одному из двух ответвлений: в сторону "Парка культуры" или до "Смоленской". Для москвичей этот вид транспорта стал невероятным открытием, ведь путь от "Сокольников" до "Смоленской" можно было преодолеть за 21,5 минуты, когда при поездке на трамвае этот же маршрут занимал более двух часов.



Тем не менее в первый год работы столичной подземки пассажиров было мало. Люди боялись спускаться в метро, эскалаторы и быстрые подземные поезда пугали жителей, привыкших ходить по земле. В первый год работы метрополитена в сутки совершалось в среднем 177 тысяч поездок. Отправление поезда было по звонку, который нажимал машинист. В 1953 году на Кольцевой линии впервые была опробована громкоговорящая система оповещения пассажиров.

Три очереди строительства

Идет сборка первого вагона метро, 1934 год. Фото: ТАСС

В течение всех 85 лет главным поставщиком вагонов для московского метро был Мытищинский вагоностроительный завод. Там же в 1934 году впервые собрали вагоны типа А. Каждый вагон был рассчитан на 250 человек, включая 52 сидячих места. Пассажиры совершали поездки на мягких диванах с кожаной обивкой.



Облицовочные работы в вестибюле станции метро "Красносельская" Московского метрополитена им. В. И. Ленина. 1934 год. Фото: РИА Новости

Первые поезда обслуживались электродепо "Северное", которое открылось 15 октября 1934 года. Сначала составы состояли из четырех вагонов и ходили с интервалом 5 минут. К 1936 году на линии уже курсировали поезда с шестью вагонами, но позже и они были модернизированы. Через 40 лет эти поезда были выведены из эксплуатации как морально устаревшие.



В электродепо "Измайлово" на ночной экскурсии можно прокатиться на составе из старых вагонов типа А. Вагоны были восстановлены и поставлены на ход в 2015 году, к 80-летнему юбилею Московского метрополитена.



Строительство метрополитена. На снимке: бригада девушек-метростроевцев. Фото: ТАСС

Строительство второй очереди метро длилось три года и завершилось в сентябре 1938 года. Сюда вошли Покровский радиус со станциями "Площадь революции" и "Курская", а также участок Замоскворецкой линии со станциями "Театральная" (тогда она называлась "Площадь Свердлова"), "Маяковская", "Белорусская", "Динамо", "Аэропорт" и "Сокол". Новые линии метро протянулись на 9,5 километра.



Лепщик И. Я. Пухов во время оформления потолка вестибюля станции метро "Киевский вокзал". Фото: ТАСС/Леонид Великжанин

Метро продолжало работать и строиться даже в годы Великой Отечественной войны. К январю 1944 года завершилось строительство третьей очереди метро. За время войны были открыты два новых участка и семь станций метро. Участок от станции "Театральная" (тогда "Площадь Свердлова") до станции "Автозаводская" (тогда "Завод имени Сталина"), участок от "Курской" до "Партизанской" (тогда "Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина") и станция "Электрозаводская". Также был построен переход между станциями "Площадь Свердлова" и "Охотный Ряд".





Метро сегодня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Строительство метро продолжалось и после войны. В 50–60-е годы было проложено 58 километров подземки и открыта 31 станция. С кольцом связали новые линии в районах Кунцево, Черемушки, Кузьминки, появились оранжевая и фиолетовая ветки. В 1983 году была введена в эксплуатацию новая Серпуховская линия.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В сложные 90-е строительство затормозилось, завершались проекты, начатые еще в СССР. В 1992 году в метро были введены металлические жетоны, через полгода – пластиковые. Привычные нам проездные билеты с магнитной полосой ввели в 1999 году, в связи с этим турникеты полностью переоборудовали.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние 10 лет Московский метрополитен расширил свои границы почти в два раза. Открылась 151 новая станция, включая 56 станций метро, 6 станций ММТС, 31 станцию МЦК и 58 станций МЦД. Столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и по интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов. Входит в топ-10 самых протяженных метрополитенов по всему миру и является первым по соблюдению расписания движения поездов (99,98%).