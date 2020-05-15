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15 мая, 00:02

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Как менялись билеты московского метро в течение 85 лет

От жетонов к "Тройке": как менялась система оплаты проезда в московском метро
город метро 85летметро

Московский метрополитен открыл двери для первых пассажиров 15 мая 1935 года, а уже сегодня отмечает свой 85-й юбилей. Почти за вековое существование столичной подземки изменилось многое: увеличилось число линий и станций, значительно вырос пассажиропоток. Перемены коснулись и порядка проезда. Теперь уже мало кто помнит, что для входа в метро когда-то использовались пятаки и жетоны. Рассказываем, как в разное время оплачивали проезд в подземке.

Первый жетон комом

Фото: metro.ru

С открытием Московского метрополитена в 1935 году планировалось сразу же установить в подземке турникеты для контроля прохода пассажиров. Специально под них были разработаны особые жетоны с отверстиями. Однако в результате тестирования выяснилось, что они часто застревают, поэтому от идеи пришлось отказаться.

Билеты с отрывным корешком

Фото: metro.ru

Из-за сбоев жетоны решили заменить обычными картонными билетами с отрывным корешком, которые использовались вплоть до июля 1935 года, после чего их сменили бумажные. Такие проездные действовали всего 40 минут, причем для каждого направления в подземке существовал свой цвет билета.

Их можно было купить в кассах или же автокассах – прародителях нынешних билетных автоматов. Наличие билетов проверяли контролеры: они стояли не только в вестибюлях станций, но и ходили по поездам. За отсутствие проездного нерадивых пассажиров штрафовали.

Проездные с фотографией владельца

Фото: metro.ru

Со временем в ход вошли сброшюрованные билеты, рассчитанные на несколько поездок. Внешне они напоминали абонементные книжки. Стоимость каждой поездки по ним составляла около 25 копеек. А в военное время распространилась практика обратных билетов.

Проще говоря, пассажиры приобретали сразу два проездных – туда и обратно. Кроме того, появляются билеты на месяц, квартал и даже на полгода с фотографией владельца.

Возвращение к жетонам

Фото: metro.ru

В 50-х годах прошлого века началась пятилетка автоматизации. Для метро это время тоже стало особенным: был объявлен конкурс на турникет открытого типа, то есть с таким механизмом, при котором проход закрывается в том случае, если пассажир попытался проскользнуть зайцем.

Из 32 поступивших предложений выбрали и реализовали самое лучшее. Под новую систему вновь изготовили и жетоны. Стоимость одного равнялась 50 копейкам.

Пятаки

Фото: metro.ru

Из-за деноминации валюты в 1961 году 50 копеек превратились в пять. Монета в то время была в большом ходу среди населения. В связи с этим жетоны решили заменить пятками. А для удобства пассажиров на всех станциях были установлены разменные аппараты. Такая система оплаты проезда в столичной подземке проработала ни много ни мало 30 лет. Кроме того, существовали проездные на месяц.

Металлические и пластиковые жетоны

Фото: metro.ru

С марта 1992 года турникеты метрополитена вновь начали принимать жетоны: сперва металлические, а затем пластиковые. Однако последние активно подделывали на пуговичной фабрике, после чего завозились в столицу. В результате было объявлено о том, что жетоны выйдут из обращения в ближайшее время. Окончательно ими перестали пользоваться в 1999 году.

Магнитная революция

Фото: metro.ru

В сентябре 1997 года появились бумажные билеты с магнитной полоской, что стало своего рода революционным событием. Появилась дифференциация тарифов: люди могли покупать билеты на две, пять и более поездок.

Карта "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2013 году обновили все тарифы, а также была введена карта "Тройка", на которую записываются все типы билетов. При помощи нее можно не только оплатить проезд в городском транспорте, но и услуги столичных сервисов. Кроме привычных синих "Троек", метро выпускает тематические серии проездных. Как правило, их дизайн посвящен знаковым событиям.

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Соболева Илона

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