Личный кабинет в приложении "Метро Москвы" появится у "Тройки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи смогут протестировать новые функции приложения "Метро Москвы" до официального запуска обновления, сообщает пресс-служба столичной подземки.

В новой версии сделают "Личный кабинет", в котором можно будет привязать карту "Тройка" к номеру телефона. Появится возможность следить за балансом своих билетов и переводить его и поездки с одного носителя на другой, если у пользователя несколько "Троек". Сначала функция переноса баланса будет доступна только пользователям системы Android, на iOS ее введут позже.

В "Личном кабинете" можно будет отслеживать статус обращений в метро и участвовать в голосованиях о московском транспорте. Ожидается, что в будущем в "Метро Москвы" станут отображаться накопленные бонусы по программе лояльности "Город" карты "Тройка".

Запись на тестирование бета-версии продолжится до 28 марта. Замечания и предложения по доработке сервиса можно будет прислать разработчикам в свободной форме.

Чтобы принять участие, нужно отправить письмо на электронную почту: mp@mosmetro.ru. В нем следует указать контактный номер телефона и модель устройства.

В феврале стало известно, что метрополитен запустит чат-бота для помощи пассажирам. Тестирование стартует во втором полугодии 2020 года.

Виртуальный помощник подскажет важную информацию о работе подземке и поможет составить заявку на склад забытых вещей или на сопровождение инспекторов ЦОМП. Если нужно, он подключит к разговору оператора.

В перспективе бот научится считывать настроение собеседника, будет в курсе современных трендов и мемов и даже сможет шутить. Значительная часть ответов на популярные вопросы будет систематизирована.