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Общество

09:53

В столичном метро заработал второй склад забытых вещей

транспорт метро общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном метрополитене открылся второй склад, куда направляют все потерянные пассажирами вещи, кроме документов. Он работает каждый день с 08:00 до 20:00, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, склад расположен на втором ярусе станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии. Чтобы найти его, нужно подняться на эскалаторе, который находится в центре платформы станции. Новый склад работает в том же режиме, что и на станции "Котельники".

На этих складах хранятся все потерянные пассажирами метро и МЦК вещи, кроме документов, их передают в УВД на метрополитене.

Как рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, если человек что-то забыл в метро, ему нужно написать заявку на поиск потерянной вещи.

"Это можно сделать в приложении "Метро Москвы" в разделе "Забытые вещи". После оформления заявки с пользователем свяжется сотрудник склада, чтобы определить возможное местонахождение вещи. Забрать находку со склада можно, предоставив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Ранее сообщалось, что пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, автостанциях и вокзалах в 2019 году около 5 тысяч личных вещей. Чаще всего жители и гости Подмосковья забывали транспортные карты "Стрелка", социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, а также другие документы и ключи.

В Мострансавто напомнили, что при обнаружении бесхозного предмета пассажир должен сообщить об этом водителю, кондуктору или работнику охраны на автовокзале или автостанции.

Если пассажир обнаружил, что сам забыл вещи в автобусе, то в диспетчерской службе он может узнать, не находилась ли его пропажа.

Уточняется, что найденные предметы будут храниться на складе в течение шести месяцев, после истечения этого срока – утилизируются.

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