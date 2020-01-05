Весло, утюг и фотообои: что забывали пассажиры поездов дальнего следования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чаще всего в 2019 году пассажиры поездов дальнего следования забывали одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства, документы и чемоданы.

Самыми необычными забытыми вещами стали весло, утюг, рулон фотообоев и слуховой аппарат. "Среди других интересных находок встречались швейная машина и чемоданчик-дипломат с музыкальными нотами", – отметили в пресс-службе АО "ФПК".

В компании напомнили, что для поиска забытых вещей пассажиру необходимо заполнить электронную заявку на сайте "РЖД". В анкете надо указать имя, номер билета и телефона, адрес электронной почты, а также составить описание забытых вещей.

Ранее сообщалось, что на склад забытых вещей столичного метро после новогодней ночи поступили три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайка, шапка-ушанка, костюм снегурочки с париком, несколько гирлянд и мешок с подарками.

