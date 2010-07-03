Копилка-овечка и макет Кремля: что забыли пассажиры в аэроэкспрессах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 800 личных вещей оставили пассажиры компании "Аэроэкспресс" в поездах и терминалах с начала 2019 года. Об этом сообщили сайту Москва 24 в компании "Аэроэкспресс".

Уточняется, что чаще всего пассажиры аэроэкспрессов Шереметьевского направления забывали шапки, перчатки и электронные устройства. Среди необычных находок выделяются копилка-овечка, воздушный змей, макет Кремля, театральные маски, плюшевый пингвин и чемодан с вещами. К настоящему моменту сотрудники компании уже вернули владельцам 250 из 800 вещей.

В случае утраты вещей пассажирам рекомендуют обратиться на горячую линию компании "Аэроэкспресс", к сменному специалисту терминала, на стойку информации и написать заявление о потере. Также узнать о потерянной вещи можно через социальные сети Facebook и Instagram.

Склад забытых вещей "Аэроэкспресс" расположен по адресу: улица Нижняя, дом 17. Забрать личные вещи можно в понедельник, среду и четверг с 13:00 до 17:00. Для этого необходимо заранее сообщить сотрудникам компании о приезде по телефонам: 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов); 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы) за сутки до дня выдачи.

Ранее сообщалось, что пассажиры летом забыли на вокзалах Москвы более четырех тысяч личных вещей. В том числе они забывали вставную челюсть и электрогитару Ibanez, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. Больше всего вещей пассажиры забывали на Ленинградском вокзале (более трех тысяч).

В июле и августе 2019 года пассажиры забыли в метро и на Московском центральном кольце около 1900 различных предметов. Среди необычных находок выделяются перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, бутафорский меч, кассовый аппарат, книги "Метро 2033".

