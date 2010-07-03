Пассажиры забывали на вокзалах Москвы вставную челюсть и электрогитару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиры летом забыли на вокзалах Москвы более четырех тысяч личных вещей. В том числе они забывали вставную челюсть и электрогитару Ibanez, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Отмечается, что больше всего вещей пассажиры забывали на Ленинградском вокзале (более трех тысяч).

"Пассажиры оставили на вокзалах Москвы более четырех тысяч личных вещей в июне-августе. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудникам вокзалов удалось вернуть на 35% больше забытых вещей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – около двух тысяч штук. Посетители вокзалов чаще всего забывают ручную кладь, мобильные телефоны, зарядные устройства, пакеты с продуктами, зонты. Самые необычные найденные вещи – вставная челюсть и электрогитара Ibanez", – передает Агентство "Москва" сообщение дирекции.

Также горожанам напомнили, что в случае потери вещей нужно обращаться к сотрудникам вокзала или камеры хранения. Если камеры нет, то нужно идти напрямую к сотрудникам полиции.

Забытые вещи лежат в камере хранения 30 дней, стоимость всего срока хранения составляет 250 рублей. Утраченные документы сразу же передаются в полицию.

В июле и августе 2019 года пассажиры забыли в Московском метро и на Московском центральном кольце около 1900 различных предметов. Среди необычных находок выделяются перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, бутафорский меч, кассовый аппарат, книги "Метро 2033".

