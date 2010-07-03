Пассажиры забывали на вокзалах Москвы вставную челюсть и электрогитару

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиры летом забыли на вокзалах Москвы более четырех тысяч личных вещей. В том числе они забывали вставную челюсть и электрогитару Ibanez, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.
Отмечается, что больше всего вещей пассажиры забывали на Ленинградском вокзале (более трех тысяч).
"Пассажиры оставили на вокзалах Москвы более четырех тысяч личных вещей в июне-августе. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудникам вокзалов удалось вернуть на 35% больше забытых вещей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – около двух тысяч штук. Посетители вокзалов чаще всего забывают ручную кладь, мобильные телефоны, зарядные устройства, пакеты с продуктами, зонты. Самые необычные найденные вещи – вставная челюсть и электрогитара Ibanez", – передает Агентство "Москва" сообщение дирекции.
Также горожанам напомнили, что в случае потери вещей нужно обращаться к сотрудникам вокзала или камеры хранения. Если камеры нет, то нужно идти напрямую к сотрудникам полиции.
Забытые вещи лежат в камере хранения 30 дней, стоимость всего срока хранения составляет 250 рублей. Утраченные документы сразу же передаются в полицию.
В июле и августе 2019 года пассажиры забыли в Московском метро и на Московском центральном кольце около 1900 различных предметов. Среди необычных находок выделяются перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, бутафорский меч, кассовый аппарат, книги "Метро 2033".
Склад забытых вещей "Аэроэкспресса" откроется возле Белорусского вокзала
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