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Город

12:09

Мешок с подарками, посох и костюм снегурочки забыли в метро в новогоднюю ночь

транспорт метро город

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На склад забытых вещей столичного метро после новогодней ночи поступили три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайка, шапка-ушанка, костюм снегурочки с париком, несколько гирлянд и мешок с подарками, сообщает пресс-служба подземки.

Также пассажиры забыли на станциях подарочный плед с оленями, несколько мобильных телефонов, два детских рюкзака с билетами на елку и несколько подарочных пакетов со сладостями.

Пассажирам, потерявшим вещи в метро, нужно звонить в Контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 8-495-539-54-54 или набрать 3210 с мобильного телефона. Для того, чтобы забрать свои вещи, понадобится паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ранее стало известно, что москвичи оставляли в метро и на МЦК прошедшей осенью. Среди наиболее необычных оказались рация и сварочный аппарат.

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