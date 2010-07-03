Кукольный дом, сварочный аппарат и рацию забывали пассажиры метро и МЦК осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры метро и Московского центрального кольца (МЦК) этой осенью забывали сварочный аппарат, кукольный дом, рацию и гитару укулеле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Отмечается, что всего пассажиры оставили на станциях и в вагонах поездов более 3 тысяч различных предметов.

"Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей в сентябре, октябре и ноябре, – барабанные палочки, сварочный аппарат, телевизор, хоккейная клюшка, кукольный дом, рация и гитара укулеле", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что большая часть оставленных предметов – это по-прежнему чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки.

Каждый день на склад поступает от 20 до 40 вещей, а всего с начала года туда перенаправили более 10 тысяч предметов. В пресс-службе добавили, что почти половина из забытых вещей уже возвращена хозяевам.

Пассажирам напомнили, что если вещь оказалась забыта, нужно звонить в контакт-центр "Московский транспорт" или набрать 3210 с мобильного телефона.

А пассажиры столичных аэропортах Домодедово и Внуково с начала текущего года забывали самокаты, картины, позолоченные кубки и кирпич. Также путешественники забывали самокаты, картины, коляски, гитары, национальные сувениры, рыболовные снасти и многое другое.

Ранее сообщалось, что пассажиры летом забыли на вокзалах Москвы более четырех тысяч личных вещей. В том числе они забывали вставную челюсть и электрогитару Ibanez, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. Больше всего вещей пассажиры забывали на Ленинградском вокзале (более трех тысяч).

В июле и августе 2019 года пассажиры забыли в метро и на Московском центральном кольце около 1900 различных предметов. Среди необычных находок выделяются перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, бутафорский меч, кассовый аппарат, книги "Метро 2033".

