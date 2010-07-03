Снасти и зубные протезы. Что забывают в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столичных аэропортах Домодедово и Внуково с начала текущего года пассажиры забывали самокаты, картины, позолоченные кубки и кирпич. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы аэропортов.
"На пунктах досмотра пассажиры, как правило, забывают ремни. В зонах вылета путешественники чаще всего расстаются с предметами гардероба: шарфами, перчатками и шляпами. На борту воздушного судна остаются гаджеты: планшеты, телефоны и электронные книги", – рассказали агентству в пресс-службе Домодедово.
Также путешественники забывали самокаты, картины, позолоченные кубки с международных спортивных соревнований, коляски, гитары, национальные сувениры, рыболовные снасти и многое другое, добавили в пресс-службе.
Как отмечается, каждый день в аэропорту Домодедово или на борту самолета забывают около 150 личных вещей.
"Среди самых необычных вещей, которые забывали в 2019 году пассажиры аэропорта Внуково были зубные протезы, кирпич, который был оставлен на стойке регистрации, протез руки и сценический костюм "Греческий бог", – рассказали в пресс-службе Внуково.
Ранее сообщалось, что пассажиры летом забыли на вокзалах Москвы более четырех тысяч личных вещей. В том числе они забывали вставную челюсть и электрогитару Ibanez, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. Больше всего вещей пассажиры забывали на Ленинградском вокзале (более трех тысяч).
В июле и августе 2019 года пассажиры забыли в метро и на Московском центральном кольце около 1900 различных предметов. Среди необычных находок выделяются перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, бутафорский меч, кассовый аппарат, книги "Метро 2033".
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