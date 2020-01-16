Куклу-марионетку и костюм повара забыли пассажиры Мострансавто в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, автостанциях и вокзалах в 2019 году около 5 тысяч личных вещей, об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба компании-перевозчика.

Представители компании уточнили, что чаще всего жители и гости Подмосковья забывали транспортные карты "Стрелка", социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, а также другие документы и ключи.

"Зимой к стандартному набору "потеряшек" прибавились мешки со сменной обувью, школьные учебники, варежки и перчатки. Среди необычных забытых вещей в декабре – костюм повара, оставленный в автобусе на маршруте №455к "Руза – Звенигород – Москва (а/с Тушинская)", детские ангельские крылья, папка с детскими рисунками, хоккейная клюшка и кукла-марионетка", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Мострансавто напомнили, что при обнаружении бесхозного предмета пассажир должен сообщить об этом водителю, кондуктору или работнику охраны на автовокзале или автостанции.

Если пассажир обнаружил, что сам забыл вещи в автобусе, то в диспетчерской службе он может узнать, не находилась ли его пропажа.

Уточняется, что найденные предметы будут храниться на складе в течение шести месяцев, после истечения этого срока – утилизируются.

Для того, чтобы получить утерянный предмет, пассажир должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. А несовершеннолетние пассажиры смогут получить свои вещи только в сопровождении родителей.

Ранее сообщалось, что в праздник Крещения на маршруты выйдут около 4 тысяч автобусов Мострансавто.