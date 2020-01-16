Куклу-марионетку и костюм повара забыли пассажиры Мострансавто в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, автостанциях и вокзалах в 2019 году около 5 тысяч личных вещей, об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба компании-перевозчика.
Представители компании уточнили, что чаще всего жители и гости Подмосковья забывали транспортные карты "Стрелка", социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, а также другие документы и ключи.
"Зимой к стандартному набору "потеряшек" прибавились мешки со сменной обувью, школьные учебники, варежки и перчатки. Среди необычных забытых вещей в декабре – костюм повара, оставленный в автобусе на маршруте №455к "Руза – Звенигород – Москва (а/с Тушинская)", детские ангельские крылья, папка с детскими рисунками, хоккейная клюшка и кукла-марионетка", – добавили в пресс-службе.
Кроме того, в Мострансавто напомнили, что при обнаружении бесхозного предмета пассажир должен сообщить об этом водителю, кондуктору или работнику охраны на автовокзале или автостанции.
Если пассажир обнаружил, что сам забыл вещи в автобусе, то в диспетчерской службе он может узнать, не находилась ли его пропажа.
Уточняется, что найденные предметы будут храниться на складе в течение шести месяцев, после истечения этого срока – утилизируются.
Для того, чтобы получить утерянный предмет, пассажир должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. А несовершеннолетние пассажиры смогут получить свои вещи только в сопровождении родителей.
Ранее сообщалось, что в праздник Крещения на маршруты выйдут около 4 тысяч автобусов Мострансавто.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: