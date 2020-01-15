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Общество

13:55

Около 4 тыс автобусов выйдет на маршруты Мострансавто на Крещение

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В крещенскую ночь на маршруты Мострансавто выйдет около 4 тысяч автобусов, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе компании-перевозчика.

"В праздник Крещение Господне, который состоится в ночь с 18 на 19 января, на маршрутах Мострансавто будет работать около 4 тысяч транспортных средств", – уточнили в сообщении.

Кроме того, представители перевозчика подчеркнули, что компания обслуживает более тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов и что в праздник их автобусы будут работать по расписанию выходного дня.

В пресс-службе также отметили, что предприятие учитывает увеличение пассажиропотока в праздничный день и гарантирует жителям, что те смогут с комфортом добраться до храмов и мест купаний.

Специалисты компании-перевозчика рассказали, что планируют заранее проверить работоспособность транспортных средств, исправность основных узлов и агрегатов, а также отопительных систем. А с водителями филиалов предполагается провести дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что специалисты рассказали, что нельзя делать перед купанием на Крещение.

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