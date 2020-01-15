Где окунуться на Крещение в Москве и что нельзя делать перед купанием

18 и 19 января в храмах Москвы пройдут богослужения и мероприятия, посвященные празднику Крещение Господне. Горожане смогут окунуться в прорубь в 46 организованных специально для этого местах. Рассказываем, где можно искупаться, что взять с собой и с какими заболеваниями окунание в купель не пойдет на пользу.
Где купаться на Крещение?
В этом году для проведения традиционных крещенских купаний в столице организовано 46 специальных мест. Это меньше, чем в прошлые годы, что связано с погодными условиями. Но не волнуйтесь, водоемов для купаний хватит на всех. Желающие также могут выбраться в Подмосковье, где будет организовано 200 купелей.
Планируемое время проведения Крещенских купаний – с 18:00 18 января до 18:00 19 января 2020 года. В этом году ожидается свыше 200 тысяч участников купаний. Синоптики прогнозируют, что крещенских морозов не будет и верующие искупаются при температуре около ноля градусов.
Места крещенских купаний в Москве:
ЦАО
Купель в саду им. Н. Э. Баумана
Храм на Чистом Вражке
САО
Тимирязевские пруды
СВАО
Дворцовый пруд
ВАО
Озеро Святое
Терлецкие пруды
Красный пруд
Купель "Вернисаж в Измайлове", Измайловское шоссе, дом 73Ж
Бабаевский пруд
Нижний Майский пруд
ЮАО
Борисовский пруд
Пруд Бекет
ЮЗАО
Большой Воронцовский пруд
Зона отдыха "Тропарево"
Черневский пруд
Пруд № 4 на территории санатория "Узкое"
ЗАО
Мещерский пруд
Река Москва, поселок Рублево
Река Москва, Филевская улица, дом 40А
Река Москва, Филевский бульвар, дом 21
СЗАО
Ландшафтный парк, улица Барышиха
Природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево"
Парк "Северное Тушино"
Строгинская пойма
Кировская пойма
Малое Бездонное озеро
Карамышевская набережная
Яхт-порт "Алые паруса"
ЗелАО
Озеро Черное
Озеро Школьное
ТиНАО
Купель в поселке Вороновском, село Покровское
Пруд в поселке Вороновском, река Лопасня
Купель в поселении Воскресенском, клуб-отель "Воскресенское"
Купель в поселке Десеновском вблизи деревни Евсеево
Купель в поселке Кленовском, деревня Товарищево
Пруд в поселке Кленовском, деревня Чернецкое
Пруд в поселке Краснопахорском, село Былово
Купель в поселении Марушкинском, деревня Большое Свинорье
Купель в поселке Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес
Купель в поселке Михайлово-Ярцевское, поселок дома отдыха "Плесково"
Пруд в поселке Мосрентген, усадьба Троицкое
Купель в поселке Первомайском, деревня Пучково, река Рыжовка
Купель в поселке Роговском, деревня Васюнино
Купель в Троицке, улица Прибрежная, дом 7
Купель в поселке Филимонковском, деревня Кнутово
Купель в поселке Щаповском, село Ознобишино
Что взять с собой на купание в проруби?
Все места для купания оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Также у водоемов установлены туалеты и освещение. Все участники купаний смогут переодеться в обогреваемых раздевалках и будут обеспечены горячим питьем. На прилегающей к местам купания территории организованы парковочные места для автомобилей.
Приехать необходимо в теплой одежде и удобной обуви желательно без шнурков и сложных застежек. В идеале – валенки! Одежда тоже должна быть максимально простой и удобной при надевании: после окунания в купель вам будет очень непросто застегнуть многочисленные пуговицы на свитере замороженными пальцами. Также обязательно нужно взять тапочки с нескользкой подошвой и махровое полотенце.
Специалисты рекомендуют перед купанием охлаждаться постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем раздеться по пояс и только потом заходить в воду. После купания нужно сразу растереться махровым полотенцем, надеть теплую одежду, выпить чашку горячего чая и зайти в теплое помещение.
Важно помнить, что перед погружением в ледяную воду категорически нельзя употреблять алкоголь. Горячительный напиток будет способствовать быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце. Не стоит и курить на морозе, поскольку никотин нарушает кровообращение, чем увеличивает риск обморожения.
Что делать, если переохладился?
При проведении крещенских купаний в Москве следить за безопасностью и оказывать первую медицинскую помощь в случае необходимости будут порядка пяти тысяч человек. Это сотрудники МЧС, медики, волонтеры, а также 380 единиц техники:
– 670 спасателей МЧС и волонтеров;
– 19 спасательных судов на воздушной подушке;
– 361 единица автотранспорта и специальной техники;
– свыше 4 тысяч сотрудников полиции;
– 61 медицинская бригада.
Если вы находитесь в организованном для крещенских купаний месте и почувствовали себя плохо, будь это до или после окунания в купель, обязательно обратитесь к ближайшему сотруднику МЧС, волонтеру или медику. Они окажут первую помощь и проконсультируют, что делать дальше.
Кому нельзя окунаться в прорубь?
Многие врачи сходятся во мнении, что купаться на улице на Крещение можно только здоровым людям. Люди с хроническими заболеваниями могут таким образом только обострить свой недуг. Также ледяная вода может привести к нарушению в работе сердца, судороге и быстрому развитию пневмонии.
Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 добавила, что не рекомендуется окунаться в прорубь людям с различными простудными заболеваниями и проблемами с сосудами. "Из-за такого резкого переохлаждения повышается тромбообразование. Так многие попадают в больницу либо с воспалением, либо с обострением. Всегда важно помнить, что любое переохлаждение полезно, если не длится больше нескольких секунд", – отметила врач-терапевт.
Помимо этого не рекомендуется окунаться в крещенскую купель беременным женщинам, пожилым людям без подготовки, а также диабетикам и тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением.
Как подготовиться к купанию?
Врачи советуют постепенно приучать организм к резкому перепаду температуры – будь то плюс или минус. Заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 в Москве Альберт Иорданян уверен, что подготовиться к купанию отлично помогают обливания холодной водой. "Хорошо действует контрастный душ. Но человек, который боится холодной воды, привыкает с трудом и долго. Растирания снегом тоже помогают, время нужно, чтобы организм закалился", – отметил Иорданян.
Горячий утренний душ тоже может быть полезен, говорит врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, такие процедуры помогут восстановить иммунную систему и подготовиться к другим водным процедурам. "Горячий иммунный массаж водой рекомендую всем, особенно по утрам. Он избавляет от усталости, восстанавливает кровоснабжение", – считает врач-терапевт.
Иммунолог и терапевт Ирина Ярцева советует подготавливаться к окунанию в купель заранее. В идеале начинать закаливаться за полгода, постепенно понижая температуру воды. Также Ярцева рекомендует держать окно дома открытым. "Окно в доме должно быть открыто всегда, это приток кислорода. Оно может быть открыто на маленькую щелку, это закаливает и взрослых, и детей. Температуру ванны для детей с 38 градусов можно постепенно доводить до 30 и даже ниже. Они совершенно спокойно на это реагируют", – подчеркивает Ярцева.
Не стоит забывать и о режиме питания. Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24 о том, что если вы правильно и регулярно питаетесь, то никаких особых изменений не требуется. Но если питание хаотичное, то было бы неплохо в эти дни увеличить количество антиоксидантов и витамина С в питании для укрепления иммунной системы.
А морж с 34-летним стажем Нина Монастырская, член спортивно-оздоровительного общества "Люблинские моржи", считает, что, помимо закаливания, большую роль при окунании в ледяную воду играет вера человека. "Если человек морально не готов и боится, то 100 процентов он простудится или что-то с ним случится. Это физиология, все идет от головы. Если человек верующий, вера его – самая лучшая подготовка", – уверена Монастырская.
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