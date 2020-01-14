Почти 40 мест для крещенских купаний организуют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В храмах Москвы 18 и 19 января пройдут богослужения и другие мероприятия, посвященные празднику Крещение Господне. Для проведения традиционных крещенских купаний организовано 37 специальных мест, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства.

Все места для купания оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Москвичи и гости города смогут воспользоваться туалетами и обогреваемыми раздевалками. Также для всех желающих будет доступно горячее питье. Около мест купания есть парковочные места для машин.

Обеспечивать безопасность и оказывать медпомощь будут около 5 тысяч человек и 380 единиц техники, включая 670 спасателей МЧС и волонтеров, 19 спасательных судов на воздушной подушке, 361 единицу транспорта и спецтехники, более 4 тысяч сотрудников полиции, 61 бригаду медиков.

Предполагается, что крещенские купания будут проходить с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Для всех желающих купания будут организованы в следующих местах: купель в саду имени Баумана, Дворцовый пруд в СВАО, в ВАО – озеро Святое, Терлецкие пруды, Красный пруд, Бабаевский пруд, Олений пруд. На юге столицы купания организуют в Борисовском пруду и пруду Бекет, в ЮЗАО – в пруду "Зеленка", Большом Воронцовском пруду, зоне отдыха "Тропарево", Черневском пруду, пруду в деревне Захарьино, пруду № 4 на территории санатория "Узкое". Также искупаться можно будет в ЗАО, СЗАО, ЗелАО. В ТиНАО в этом году оборудуют 13 мест для купания.

Специалисты дали советы, как подготовить организм к крещенским купаниям. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что подготовиться к мероприятиям можно с помощью горячего душа, который избавляет от усталости и восстанавливает кровоснабжение.

А заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 в Москве Альберт Иорданян уверен, что обливания холодной водой отлично помогают подготовиться к купанию.

Ранее стало известно, что синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона. "В Московском регионе в ночь с 18-го на 19-е будет слабый минус – от 0 до минус 5, практически без осадков", – подтвердил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он уточнил, что температура воздуха в других регионах страны в ночь на Крещение будет чуть ниже. В частности, в Карелии, Вологодской области и Республике Коми ожидается наступление морозов до минус 10. При этом на севере Коми температура может опуститься до минус 15 градусов.

Эксперт подытожил, что обычно температура воздуха в Крещение опускается ниже минус 20 градусов. В нынешнем году таких низких температур в праздник не ожидается.