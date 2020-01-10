Врач рассказал, как подготовиться к крещенскому купанию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До крещенского купания осталось чуть больше недели. Врачи в разговоре с Москвой 24 дали советы, как подготовиться к водной процедуре и избежать печальных последствий.
"Нужно иметь хорошую иммунную систему. Восстановить ее, а заодно и подготовиться к купанию в проруби можно при помощи утреннего горячего душа. Горячий иммунный массаж водой рекомендую всем, особенно по утрам. Он избавляет от усталости, восстанавливает кровоснабжение. Ошибка многих, что готовиться начинают именно при помощи холодной воды", – объяснила врач-терапевт Людмила Лапа.
А заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 в Москве Альберт Иорданян уверен, что обливания холодной водой отлично помогают подготовиться к купанию.
Оба эксперта сошлись во мнении, что купаться в проруби следует только абсолютно здоровым людям. "Нельзя участвовать в купании тем, кто имеет сердечные и любые хронические заболевания, например проблемы с почками, поскольку может случиться обострение", – отметил Иорданян.
Лапа добавила, что людям с различными простудными заболеваниями, с проблемами с сосудами также не рекомендуется окунаться в прорубь.
Ранее стало известно, что синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона. "В Московском регионе в ночь с 18-го на 19-е будет слабый минус – от 0 до минус 5, практически без осадков", – подтвердил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Он уточнил, что температура воздуха в других регионах страны в ночь на Крещение будет чуть ниже. В частности, в Карелии, Вологодской области и республике Коми ожидается наступление морозов до минус 10. При этом на севере Коми температура может опуститься до минус 15 градусов.
"Уже к востоку будет минус 5–10, то есть Нижегородская, Кировская области встретят Крещение с хорошим морозом. Не Крещенские морозы, но минус 10–15 градусов вполне возможно", – добавил Варакин.
Эксперт подытожил, что обычно температура воздуха в Крещение опускается ниже минус 20 градусов. В нынешнем году таких низких температур в праздник не ожидается.
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