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Москва 24

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Общество

03:49

Синоптики спрогнозировали погоду на Крещение в столичном регионе

общество погода праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

"В Московском регионе в ночь с 18-го на 19-е будет слабый минус – от 0 до минус 5, практически без осадков", – подтвердил Варакин.

Он уточнил, что температура воздуха в других регионах страны в ночь на Крещение будет чуть ниже. В частности, в Карелии, Вологодской области и республике Коми ожидается наступление морозов до минус 10. При этом на севере Коми температура может опуститься до минус 15 градусов.

"Уже к востоку минус 5-10 – то есть Нижегородская, Кировская области встретят Крещение с хорошим морозом. Не Крещенские морозы, но минус 10-15 вполне возможно", – добавил Варакин.

Эксперт подытожил, что обычно температура воздуха в Крещение опускается ниже минус 20 градусов. В нынешнем году таких низких температур на праздник не ожидается.

Ранее в столице продлили повышенный уровень погодной опасности. Новое предупреждение будет действовать до субботы, 11 января.

Повышенный уровень погодной опасности продлен до субботы

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