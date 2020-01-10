Синоптики спрогнозировали погоду на Крещение в столичном регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

"В Московском регионе в ночь с 18-го на 19-е будет слабый минус – от 0 до минус 5, практически без осадков", – подтвердил Варакин.

Он уточнил, что температура воздуха в других регионах страны в ночь на Крещение будет чуть ниже. В частности, в Карелии, Вологодской области и республике Коми ожидается наступление морозов до минус 10. При этом на севере Коми температура может опуститься до минус 15 градусов.

"Уже к востоку минус 5-10 – то есть Нижегородская, Кировская области встретят Крещение с хорошим морозом. Не Крещенские морозы, но минус 10-15 вполне возможно", – добавил Варакин.

Эксперт подытожил, что обычно температура воздуха в Крещение опускается ниже минус 20 градусов. В нынешнем году таких низких температур на праздник не ожидается.

Ранее в столице продлили повышенный уровень погодной опасности. Новое предупреждение будет действовать до субботы, 11 января.