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Общество

08:04

Свыше 85 тысяч поездок совершили пассажиры Мострансавто по новым маршрутам в 2020 году

общество транспорт

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Свыше 85 тысяч поездок совершили пассажиры Мострансавто по новым маршрутам с начала 2020 года. Об этом пишет пресс-служба компании.

"Более 85 тысяч поездок совершили пассажиры Мострансавто по новым маршрутам. <...> Около 50 тысяч поездок было совершено с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По бесконтактным банковским картам и гаджетам зафиксировано свыше 17 тысяч транзакций", – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что свыше 9 тысяч человек с начала 2020 года заплатили за проезд картой "Стрелка".

Уточняется, что новые маршруты выполняют три филиала предприятия: Автоколонна №1791 города Сергиев Посад, Автоколонна №1790 города Серпухов и МАП №1 города Люберцы. В работе ежедневно задействованы свыше 80 автобусов. Все они имеют современное оборудование для комфортных и безопасных поездок.

Ранее стали известны новые автобусные рейсы из Москвы в Латвию. Автобусы будут отправляться с автовокзала "Северные ворота".

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