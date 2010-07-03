Стали известны новые автобусные рейсы из Москвы в Латвию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Стало известно о новых автобусных маршрутах из Москвы в Латвию. Отмечается, что автобусы будут стартовать с автовокзала "Северные ворота" в период с 21 декабря нынешнего года по 8 января 2020 года. Об этом информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Перевозчик СИА "Норма-А" открывает продажу билетов на рейс по международному маршруту Москва – Резекне – Даугавпилс – Вильнюс – Каунас – Мариямполе. Отправление с международного автовокзала "Северные ворота" в период с 21 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, кроме 31 декабря 2019 года", – сообщает пресс-служба.

Уточняется, что время отправления рейсов – 20:45. При этом фиксированная цена проезда для взрослых составит 3 тысячи 520 рублей, для детей до 12 лет – 1 тысячу 760 рублей. Приобрести билеты на автобусы можно онлайн, а также в кассах автовокзалов и автостанций.

Ранее в Мострансавто усилили контроль за состоянием транспорта из-за похолодания. Сообщалось, что на всех автобусах провели необходимые ремонтные и профилактические работы.