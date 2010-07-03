Мострансавто усилило контроль за состоянием транспорта из-за похолодания

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Мострансавто усилило контроль за состоянием автобусов из-за похолодания, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На автобусах провели необходимые ремонтные и профилактические работы. Особое внимание уделяется исправности отопительного оборудования.

С водителями проводят инструктажи о соблюдении температурного режима в салонах автобусов. Там должно быть не холоднее 12 градусов при среднесуточной температуре ниже 5 градусов.

Ежедневно на маршруты выходят более четырех тысяч автобусов предприятия.

Ранее сообщалось, что в автобусах Московской области появятся поздравления с Новым годом от жителей. Самые оригинальные пожелания разместят на прикрепленных к поручням открытках. Текст необходимо прислать до 29 ноября. Объем не должен превышать 200 символов с пробелами.