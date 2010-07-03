Новогодние поздравления жителей разместят в автобусах Подмосковья

Фото: vk.com/ao_mostransavto

Поздравления с Новым годом от жителей появятся в автобусах Московской области.

Как сообщили в пресс-службе Мострансавто, самые оригинальные пожелания будут размещены на прикрепленных к поручням открытках.

Текст необходимо прислать до 29 ноября. Объем не должен превышать 200 символов с пробелами, необходимо указать имя, фамилию и свой город.

Автобусы с поздравлениями выйдут на маршруты в конце декабря. В прошлом году в транспортных средствах звучали голосовые поздравления.

Ранее сообщалось, что пассажиры Мострансавто с начала года забывали в автобусах и на автовокзалах укулеле, портмоне и 10-киллограмовый чан с сыром.