Укулеле и чан с сыром: что забыли пассажиры Мострансавто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры Мострансавто с начала года забывали в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций укулеле, портмоне, в котором находилось 30 тысяч рублей, и 10-киллограмовый чан с сыром, сообщает пресс-служба перевозчика.

Как уточняется, всего с начала 2019 года пассажиры забыли около четырех тысяч вещей. Большинство забытых предметов, по данным пресс-службы, вернули владельцам.



"А вот за 10-килограммовым чаном с сыром, оставленном в одном из автобусов Электростальского филиала, пассажир не вернулся", – говорится в сообщении.

Наиболее часто в автобусах забывали транспортные карты "Стрелка", зонты, мобильные телефоны, паспорта.

Больше всего предметов было оставлено на маршрутах Видновского, Коломенского, Солнечногорского, Ступинского, Одинцовского филиалов Мострансавто.

Все найденные предметы сотрудники передают на хранение в диспетчерские службы филиалов. Телефоны диспетчерских можно найти на сайте предприятия в разделе "Расписания". Чтобы забрать забытую вещь, нужно предъявить удостоверяющий личность документ. Несовершеннолетние могут получить вещи в сопровождении родителей.

Ранее сообщалось, что пассажиры летом забыли на вокзалах Москвы более четырех тысяч личных вещей. В том числе они забывали вставную челюсть и электрогитару Ibanez, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. Больше всего вещей пассажиры забывали на Ленинградском вокзале (более трех тысяч).

В июле и августе 2019 года пассажиры забыли в метро и на Московском центральном кольце около 1900 различных предметов. Среди необычных находок выделяются перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, бутафорский меч, кассовый аппарат, книги "Метро 2033".

