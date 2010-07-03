Укулеле и чан с сыром: что забыли пассажиры Мострансавто

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пассажиры Мострансавто с начала года забывали в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций укулеле, портмоне, в котором находилось 30 тысяч рублей, и 10-киллограмовый чан с сыром, сообщает пресс-служба перевозчика.
Как уточняется, всего с начала 2019 года пассажиры забыли около четырех тысяч вещей. Большинство забытых предметов, по данным пресс-службы, вернули владельцам.
"А вот за 10-килограммовым чаном с сыром, оставленном в одном из автобусов Электростальского филиала, пассажир не вернулся", – говорится в сообщении.
Наиболее часто в автобусах забывали транспортные карты "Стрелка", зонты, мобильные телефоны, паспорта.
Больше всего предметов было оставлено на маршрутах Видновского, Коломенского, Солнечногорского, Ступинского, Одинцовского филиалов Мострансавто.
Все найденные предметы сотрудники передают на хранение в диспетчерские службы филиалов. Телефоны диспетчерских можно найти на сайте предприятия в разделе "Расписания". Чтобы забрать забытую вещь, нужно предъявить удостоверяющий личность документ. Несовершеннолетние могут получить вещи в сопровождении родителей.
Ранее сообщалось, что пассажиры летом забыли на вокзалах Москвы более четырех тысяч личных вещей. В том числе они забывали вставную челюсть и электрогитару Ibanez, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. Больше всего вещей пассажиры забывали на Ленинградском вокзале (более трех тысяч).
В июле и августе 2019 года пассажиры забыли в метро и на Московском центральном кольце около 1900 различных предметов. Среди необычных находок выделяются перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, бутафорский меч, кассовый аппарат, книги "Метро 2033".
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