Сезон зимних развлечений в парках стартует 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сезон зимних развлечений в московских парках стартует 22 ноября. Об этом сообщил директор "Мосгорпарка" Вячеслав Дунаев.

По его словам, традиционный зимний сезон стартует с открытия катка в Парке Горького, которое запланировано на 22 ноября. Он первым откроет свои двери для посетителей, с 23 ноября откроются другие парки с зимней инфраструктурой.

Этой зимой на 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, семь лыжных, две конькобежные школы и три секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни зимой ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.

Кроме того, в столичных парках для участников "Московского долголетия" подготовили занятия по катанию на коньках и на лыжах. Секции фигурного катания будут работать в 17 парках, а тренировки по лыжным видам спорта – в 14 парках.

Всего для москвичей и гостей столицы этой зимой подготовили более двух тысяч мероприятий, куда входят ледовые шоу, театральные представления и музыкальные выступления. Горожан также ждут более 1,4 тысячи мастер-классов и 80 фестивалей.

Особое внимание во время праздничных мероприятий будет уделено безопасности граждан: в парках будут работать 1040 пунктов охраны и 55 мобильных выездных групп, более 2,6 тысячи камер видеонаблюдения и 245 тревожных кнопок. Завершится зимний сезон в конце февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Сергей Собянин, 22 ноября для москвичей также откроется самый большой искусственный каток в Европе на ВДНХ. Площадь ледового покрытия составит почти три футбольных поля. Одновременно на нем смогут кататься четыре тысячи человек.

В парках, на дворовых и школьных территориях зимой будет работать 33 горки. В ЦАО откроется 128 площадок для сезонных игр и 18 пунктов проката, в том числе рядом с катками.

Всего этой зимой в центре Москвы будут работать 17 катков с искусственным льдом и 75 катков с естественным. Также откроют 33 горки во дворах, на школьных и парковых территориях. Также в Москве будет организовано четыре лыжных маршрута. Учитывая плотную застройку в ЦАО, протяженность одного лыжного маршрута составит около 600 метров.

Сейчас город активно подготавливают к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Там вдоль здания торгового центра проложили светящийся тоннель. На набережной Тараса Шевченко собрали гигантскую разноцветную фигуру жар-птицы. Прогулочную зону также подсветили разноцветным узором.

