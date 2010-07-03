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Город

11:08

Более 70 катков откроют на северо-западе Москвы этой зимой

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зимой на территории Северо-Западного округа столицы будет работать 76 ледовых площадок. Самые большие катки откроются на территории ландшафтного парка "Митино", в районах Южное Тушино и Строгино. Об этом сообщает пресс-служба префектуры СЗАО.

Во всех районах округа обустроят 116 площадок для игр. Место для катания на тюбингах появится в парке "Северное Тушино", а "снежный городок" – в районе Щукино. В Куркине начнет работать горнолыжный склон в природном парке "Долина реки Сходня".

Все эти площадки будут доступны горожанам после того, как в Москве установятся стабильный температурным режим и соответствующие погодные условия.

В центре столицы этой зимой откроют 17 катков с искусственным льдом и 75 катков с естественным. Дополнительно откроют 33 горки во дворах, на территориях школ и в парках. Будет организовано четыре лыжных маршрута. Учитывая плотную застройку в округе, протяженность одного лыжного маршрута составит около 600 метров.

Ранее Москву начали украшать к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. На Красной площади монтируют каток. На набережной Тараса Шевченко собрали большую разноцветную фигуру жар-птицы.

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