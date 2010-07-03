Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11:14

Театр, балет и цирк: что приготовила "Ёлка в Гостином дворе" в этом году

культура праздники дети

Фото: пресс-служба ГАУК МДММ

"Ёлка в Гостином дворе" стала доброй традицией и по праву считается одним из самых главных и интересных новогодних событий в городе. Каждый год организаторы готовят для посетителей уникальное шоу, которое не оставит равнодушным ни совсем маленьких зрителей, ни их родителей, бабушек и дедушек.

Зрители в зале окунутся в атмосферу праздника, в которой театр, балет и цирк создадут волшебный мир для взрослых и детей. Музыкальный спектакль дополнен современными технологиями, яркими световыми эффектами и трехмерной видеографикой, а оригинальная музыка и занятые в представлении артисты сделают сказку незабываемой.

Дети и сопровождающие их взрослые смогут принять участие в интерактивной программе, попробовать свои силы в многочисленных мастер-классах и интерактивных играх.

Взрослые, которые не планируют посещать спектакль, смогут комфортно ожидать своих детей в фойе Гостиного двора, а также следить за прямой трансляцией шоу на большом экране.

Площадка мероприятия подготовлена к участию в развлекательной программе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие рассчитано для детей от трех лет и их родителей.

Интерактивная программа в фойе начинается за час до представления, продолжительность которого – один час (без антракта).

Стоимость билета составляет 1 200, 1 600 и 2 000 рублей – в зависимости от расположения мест в зале. Дополнительно к билету можно приобрести сладкий подарок (это можно сделать на сайте или непосредственно в Гостином дворе до или после представления).

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика