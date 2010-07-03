Театр, балет и цирк: что приготовила "Ёлка в Гостином дворе" в этом году

Фото: пресс-служба ГАУК МДММ

"Ёлка в Гостином дворе" стала доброй традицией и по праву считается одним из самых главных и интересных новогодних событий в городе. Каждый год организаторы готовят для посетителей уникальное шоу, которое не оставит равнодушным ни совсем маленьких зрителей, ни их родителей, бабушек и дедушек.

Зрители в зале окунутся в атмосферу праздника, в которой театр, балет и цирк создадут волшебный мир для взрослых и детей. Музыкальный спектакль дополнен современными технологиями, яркими световыми эффектами и трехмерной видеографикой, а оригинальная музыка и занятые в представлении артисты сделают сказку незабываемой.

Дети и сопровождающие их взрослые смогут принять участие в интерактивной программе, попробовать свои силы в многочисленных мастер-классах и интерактивных играх.

Взрослые, которые не планируют посещать спектакль, смогут комфортно ожидать своих детей в фойе Гостиного двора, а также следить за прямой трансляцией шоу на большом экране.

Площадка мероприятия подготовлена к участию в развлекательной программе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие рассчитано для детей от трех лет и их родителей.

Интерактивная программа в фойе начинается за час до представления, продолжительность которого – один час (без антракта).

Стоимость билета составляет 1 200, 1 600 и 2 000 рублей – в зависимости от расположения мест в зале. Дополнительно к билету можно приобрести сладкий подарок (это можно сделать на сайте или непосредственно в Гостином дворе до или после представления).