Услуга пополнения "Тройки" обновлена на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале mos.ru обновили услугу пополнения билета "Кошелек" карты "Тройка". Изменения коснулись функционала операции, а также дизайна страницы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Если раньше пользователям приходилось вводить реквизиты банковской карты на странице услуги, после чего их перенаправляли на сайт банка, то теперь пополнить билет можно сразу на mos.ru через сервис "Мои платежи" в разделе "Общественный транспорт".

"Номер своей транспортной карты также можно сохранить, и при следующем пополнении он будет отображаться автоматически", – отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Кроме того, специалисты обновили дизайн страницы, на которой можно получить данную услугу. В частности, на ней появились подсказки, с помощью которых людям проще понять, как внести деньги на карту и активировать платеж.

Ранее сообщалось, что приложение "Метро Москвы" набирает популярность среди москвичей. С помощью него построили уже более 10 миллионов маршрутов. Еженедельно пассажиры выбирают через сервис свыше 2 миллионов путей.