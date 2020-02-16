В продаже появились карты "Тройка" в честь Единого диспетчерского центра Мосметро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен выпустил в продажу специальную карту "Тройка", посвященную Единому диспетчерскому центру. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Тираж составил 10 тысяч экземпляров. На лицевой стороне карты "Тройка" изображено здание нового инновационного структурного подразделения мосметро", – заявили в пресс-службе столичной подземки.

Приобрести карту с уникальным оформлением можно с 16 февраля. Они доступны в кассах и автоматах по продаже билетов станции "Селигерская", где находится диспетчерский центр, и на центральных станциях метро.

Единый диспетчерский центр запустили в 2019 году по программе "Цифровое метро". Подразделение объединяет службы подземки по организации движения и эксплуатации транспортных средств и имущества.

В конце января сообщалось, что транспортный комплекс Москвы стал обладателем международной премии Transport Ticketing Global. В пресс-службе столичного Дептранса рассказали, что эксперты высоко оценили билетную систему города.

