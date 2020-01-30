Билетная система транспорта Москвы получила международную премию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Транспортный комплекс столицы выиграл главную награду международной премии Transport Ticketing Global в номинации "Лучшая умная билетная система 2020". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Награждение состоялось в Лондоне. Москва боролась за первое место с крупнейшими компаниями Великобритании, Германии и другими.
В столице сегодня внедрено около 10 способов оплаты проезда. Пассажиры могут воспользоваться картой "Тройка", а также носителями с ее функцией (брелоки, кольца, браслеты и так далее) и объединенной картой ("Тройка-Подорожник", "Тройка-Стрелка", "Тройка" и банки-партнеры). Оплатить проезд можно с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетов. Билеты можно приобрести через автоматы по продаже билетов, есть и другие способы оплаты.
Благодаря нововведениям очереди в кассах метро стали на 40% короче. В восемь раз снизилось число билетов, покупаемых у водителей наземного транспорта. Ежегодные продажи бумажных билетов с 2013 года сократились в 4,6 раза, что экономит 2,5 миллиарда рублей в год и помогает сохранить природу.
"Наши дальнейшие задачи – сделать карту персонализированной и дополнительно – виртуальной. Карта "Тройка" продолжит развиваться и станет еще удобнее", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
21 января, президиум правительства Москвы рассмотрел итоги работы Транспортного комплекса в 2019 году и задачи на 2020 год.
В 2019 году число поездок на общественном транспорте достигло 5,7 миллиарда в год, что на 600 миллионов больше, чем в 2010 году.
Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Количество жертв ДТП сократилось на 5,4 процента по сравнению с 2018 годом и на 42 процента по сравнению с 2010 годом. Социальный риск снизился практически в два раза.
Рост среднесуточной скорости движения на основных магистралях увеличился по сравнению с 2010 годом на 20 процентов – с 45 до 54 километров в час в 2019 году. Среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось на 20 процентов.
В 2019 году главными событиями столичного транспорта стали запуск МЦД, открытие восьми новых станций метро, запуск первого этапа Единого диспетчерского центра метро, кроме того, сократился интервал движения поездов на МЦК в час пик до четырех минут, начал работу каршеринг электромобилей, в парк городского наземного транспорта поступил 300-й электробус и 320-й трамвай нового поколения "Витязь-Москва".
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