Карта "Тройка" станет персональной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году транспортные карты "Тройка" планируют сделать персональными. Москвичи смогут контролировать баланс и удаленно блокировать карту, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В 2020 году будет обновлена карта "Тройка". При необходимости на ней можно будет разместить фотографию. Кроме того, будет введена персонализация и внедрена виртуальная карта "Тройка", – сказал он.

Удобство "Тройки" уже оценили 12,5 миллиона пассажиров. Люди стали почти в два раза реже обращаться в кассы. Билеты у водителей покупают только 4%.

В пресс-службе столичного метро ранее сообщили, что пассажиры подземки до конца года смогут оплачивать проезд с помощью виртуальной версии транспортных карт "Тройка".

На данный момент известно, что в первом полугодии 2020 года стартует тестирование виртуальной версии транспортной карты. Для произведения оплаты пассажирам нужно будет лишь поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, которые принимают бесконтактную оплату. Добавляется, что стоимость проезда, оплаченного при помощи виртуальной карты "Тройка", не будет отличаться от обычной.

Как сообщалось ранее, тестирование виртуальной версии платежной карты начнется в 2020 году. Отмечалось, что разработчики предусмотрели возможность пополнения баланса онлайн.

