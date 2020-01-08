Виртуальная карта "Тройка" появится до конца 2020 года

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Пассажиры Московского метрополитена до конца года получат возможность оплачивать свою поездку с помощью виртуальной версии транспортных карт "Тройка". Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичной подземки.

На данный момент известно, что в первом полугодии 2020 года стартует тестирование виртуальной версии транспортной карты. Для произведения оплаты пассажирам нужно будет лишь поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, которые принимают бесконтактную оплату.

"Возможность самой оплаты заработает до конца 2020 года", – заверили в пресс-службе.

Добавляется, что стоимость проезда, оплаченного при помощи виртуальной карты "Тройка", не будет отличаться от обычной.

"Основные преимущества нового вида оплаты в том, что пассажиру не потребуется носить отдельный билет – достаточно гаджета, на который записана виртуальная "Тройка", а при онлайн-пополнении виртуальную "Тройку" не понадобится активировать у желтых турникетов", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что тестирование виртуальной версии платежной карты начнется в 2020 году. Отмечалось, что разработчики предусмотрели возможность пополнения баланса онлайн.