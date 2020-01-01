Собянин утвердил новые тарифы на общественный транспорт

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Сергей Собянин подписал постановление, которым утверждаются новые тарифы на городской общественный транспорт. Они начнут действовать с 1 февраля 2020 года, передает портал мэра и правительства Москвы.

Безлимитный билет на сутки будет стоить 230 рублей (МЦД плюс пригород – 285 рублей), на трое суток – 438 рублей (545), на 30 дней – 2170 рублей (2570), на 90 дней – 5430 рублей (6940), на 365 дней – 19500 рублей (24450).

Билет "Единый" на одну поездку в метро и наземном транспорте обойдется в 57 рублей, на две – 114 рублей, на 60 поездок по карте "Тройка" – 1970 рублей. Билет на календарный месяц, но не более 70 поездок, будет стоить 2900 рублей.

Также изменится стоимость билета "Кошелек" по карте "Тройка": одна поездка в метро (с возможностью пересадки на МЦД) и наземном транспорте будет стоить 40 рублей, на 90 минут – 62 рубля. При оплате устройствами – 44 рубля.

За проездной на месяц по "Карте москвича" в метро (с возможностью пересадки на МЦД) придется заплатить 405 рублей, на три месяца – 1215 рублей, на месяц в наземном транспорте – 265 рублей, на три месяца – 795 рублей.

Безлимитный билет на 30 дней для проезда в наземном транспорте по карте "Тройка" составит 1180 рублей. Одна поездка для проезда в автобусе в зоне "Б" (кроме Зеленограда) и на переходном участке с зоной "А" – 47 рублей.

Стоимость билета на пригородный железнодорожный транспорт в пределах Москвы составит 37 рублей, зонный тариф (одна поездка) составит 24 рубля. Билет на провоз одного места багажа будет стоить 60 рублей.

В 2020 году также изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Москвичи будут платить на пять процентов больше, в области рост составит примерно четыре процента.