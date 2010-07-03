В России предложили отменить комиссию при оплате коммунальных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме предложили отменить банковские комиссии по коммунальным и обязательным платежам. Об этом заявил заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов, сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что эту инициативу уже поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В настоящее время комиссия банков для физических лиц за оплату обязательных платежей составляет от 0,5 до 2%. В некоторых случаях граждане платят двойную комиссию – банку, который проводит операцию, а также финансовой организации, где обслуживается ресурсоснабжающая компания. Подобная практика должна прекратиться с 2021 года по решению ФАС.

Ранее правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в 2020 году. Выше этих значений региональные власти перешагнуть не смогут. Наибольшее повышение платы за услуги на 6,5 процента ожидается в Чеченской Республике. В этом же списке Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия.

Самый низкий индекс изменения тарифа за ЖКУ утвержден в Ненецком автономном округе – чуть менее двух с половиной процентов. В Москве платежи увеличатся максимум на пять процентов. В остальных регионах цены за коммуналку в среднем вырастут на 3–4 процента.

