В МЧС призвали не отключать коммунальные услуги задолжавшим многодетным семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев призвал не отключать коммунальные услуги задолжавшим по ним многодетным семьям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его мнению, необходимо исключить случаи, когда многодетным семьям отключают газ и электричество из-за имеющихся задолженностей. Представитель ведомства отметил, что регионы должны взять такие семьи на профилактический учет и регулярно проверять их квартиры.

В МЧС указали на необходимость помогать социально незащищенным семьям обеспечивать пожарную безопасность, например устанавливать пожарные сигнализации, которые срабатывают при появлении дыма.

Ранее правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в 2020 году. Выше этих значений региональные власти перешагнуть не смогут. Наибольшее повышение платы за услуги на 6,5 процента ожидается в Чеченской Республике. В этом же списке Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия.

Самый низкий индекс изменения тарифа за ЖКУ утвержден в Ненецком автономном округе – это чуть менее двух с половиной процентов. В Москве платежи увеличатся максимум на пять процентов. В остальных регионах цены за коммуналку в среднем вырастут на 3-4 процента.

