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Город

16:58

Москва перейдет на "умное" отопление

город ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва перейдет на автоматизированную систему отопления в течение пяти лет. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Цифровизация в первую очередь применима именно в сфере ЖКХ. Актуален переход на автоматизированную систему отопления. Наступит тот период, когда будут стоять автоматические краны, которые будут сами регулировать температуру в доме и подавать сигнал на ТЭЦ. Я думаю, что в течение пяти лет мы полностью перейдем на эту систему", – сказал Бирюков, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что для понижения температуры теплоносителя во время оттепели сейчас нужно около четырех часов.

К осенне-зимнему сезону Москва уже готова, сказал Бирюков. Для холодов подготовили 17 тысяч единиц снегоуборочной техники и 13 крупных генераторов ТЭЦ. Около 150 районных, квартальных и локальных котельных готовы к генерации тепла. За прошедшее лето все мероприятия по ремонту тепловых сетей, водопроводно-канализационных сетей проведены в полном объеме. Снегоплавильные пункты тоже готовы к работе.

Бирюков подчеркнул, что за последние пять лет система газоснабжения изменилась. Завершилась реконструкция шести главных газораспределительных станций.

Также он добавил, что осеннюю листву в столице нужно убирать, иначе она негативно повлияет на санитарное состояние города.

"Москва с большим потоком транспорта, с большим потоком людского движения. Если не убирать листву, то эта листва превратится в грязь, которая негативно повлияет на санитарное состояние в городе. Конечно, листву нужно убирать из города и утилизировать", – добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что параметры централизованной системы теплоснабжения Москвы повысили из-за похолодания.

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