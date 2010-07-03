Москва перейдет на "умное" отопление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва перейдет на автоматизированную систему отопления в течение пяти лет. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Цифровизация в первую очередь применима именно в сфере ЖКХ. Актуален переход на автоматизированную систему отопления. Наступит тот период, когда будут стоять автоматические краны, которые будут сами регулировать температуру в доме и подавать сигнал на ТЭЦ. Я думаю, что в течение пяти лет мы полностью перейдем на эту систему", – сказал Бирюков, сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что для понижения температуры теплоносителя во время оттепели сейчас нужно около четырех часов.
К осенне-зимнему сезону Москва уже готова, сказал Бирюков. Для холодов подготовили 17 тысяч единиц снегоуборочной техники и 13 крупных генераторов ТЭЦ. Около 150 районных, квартальных и локальных котельных готовы к генерации тепла. За прошедшее лето все мероприятия по ремонту тепловых сетей, водопроводно-канализационных сетей проведены в полном объеме. Снегоплавильные пункты тоже готовы к работе.
Бирюков подчеркнул, что за последние пять лет система газоснабжения изменилась. Завершилась реконструкция шести главных газораспределительных станций.
Также он добавил, что осеннюю листву в столице нужно убирать, иначе она негативно повлияет на санитарное состояние города.
"Москва с большим потоком транспорта, с большим потоком людского движения. Если не убирать листву, то эта листва превратится в грязь, которая негативно повлияет на санитарное состояние в городе. Конечно, листву нужно убирать из города и утилизировать", – добавил Бирюков.
Ранее сообщалось, что параметры централизованной системы теплоснабжения Москвы повысили из-за похолодания.
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