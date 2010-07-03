Система теплоснабжения переведена на усиленный режим работы из-за похолодания в Москве

Параметры централизованной системы теплоснабжения столицы были повышены в связи с похолоданием. Об этом информирует ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" на своей официальной странице в Facebook.
"В связи с похолоданием МОЭК повышает параметры работы системы теплоснабжения. Объем теплоносителя, циркулирующего в сети, увеличен с 200 тысяч кубометров в час до порядка 250 тысяч кубометров в час", – рассказала пресс-служба компании.
Там также заявили, что температура теплоносителя, подаваемого в магистральные сети, корректируется в зависимости от текущей температуры на улице.
Отопительный сезон в Москве начали 20 сентября нынешнего года. В первую очередь, теплом были обеспечены социальные здания – школы, детские сады, поликлиники и больницы.
Затем, 23 сентября, отопление начали подключать в жилых домах. 27 сентября МОЭК сообщила о полном подключении к теплоснабжению всех домов столицы.
Всего отопление было подано в 33,323 тысячи жилых зданий, 7,826 тысячи социальных объектов и 29,109 тысячи торговых помещений, офисы и другие объекты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.