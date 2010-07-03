Система теплоснабжения переведена на усиленный режим работы из-за похолодания в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Параметры централизованной системы теплоснабжения столицы были повышены в связи с похолоданием. Об этом информирует ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" на своей официальной странице в Facebook.

"В связи с похолоданием МОЭК повышает параметры работы системы теплоснабжения. Объем теплоносителя, циркулирующего в сети, увеличен с 200 тысяч кубометров в час до порядка 250 тысяч кубометров в час", – рассказала пресс-служба компании.

Там также заявили, что температура теплоносителя, подаваемого в магистральные сети, корректируется в зависимости от текущей температуры на улице.

Отопительный сезон в Москве начали 20 сентября нынешнего года. В первую очередь, теплом были обеспечены социальные здания – школы, детские сады, поликлиники и больницы.

Затем, 23 сентября, отопление начали подключать в жилых домах. 27 сентября МОЭК сообщила о полном подключении к теплоснабжению всех домов столицы.

Всего отопление было подано в 33,323 тысячи жилых зданий, 7,826 тысячи социальных объектов и 29,109 тысячи торговых помещений, офисы и другие объекты.