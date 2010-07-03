Отопление начали включать в жилых домах Москвы

13:52
13:52
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Энергетики приступили к подаче тепла в жилые дома в Москве.
"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс восьми градусов и в соответствии с действующим регламентом город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях", – рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.
В первую очередь подача теплоносителя осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем – на промышленные предприятия и в офисные здания.
Дату начала отопительного периода устанавливает столичное правительство. В соответствии с законом такое решение принимается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов Цельсия в течение пяти дней. Работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток.
Согласно регламенту, во время отопительного сезона температура в жилом помещении должна быть не ниже 18 градусов (в угловых комнатах – 20 градусов).
Если отопительный сезон начался пять или более дней назад, но в вашей квартире все еще нет отопления, вы можете:
– позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;
– оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы";
– позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.
Если после включения отопления вы измерили температуру в квартире, она оказалась меньше или больше нормативной, вы можете: обратиться в управляющую компанию, в Мосжилинспекцию, позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. Летом прошли необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.
Между тем МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до вечера 24 сентября.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: