Отопление начали включать в жилых домах Москвы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Энергетики приступили к подаче тепла в жилые дома в Москве.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс восьми градусов и в соответствии с действующим регламентом город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях", – рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

В первую очередь подача теплоносителя осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем – на промышленные предприятия и в офисные здания.

Дату начала отопительного периода устанавливает столичное правительство. В соответствии с законом такое решение принимается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов Цельсия в течение пяти дней. Работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток.

Согласно регламенту, во время отопительного сезона температура в жилом помещении должна быть не ниже 18 градусов (в угловых комнатах – 20 градусов).

Если отопительный сезон начался пять или более дней назад, но в вашей квартире все еще нет отопления, вы можете:

– позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;

– оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы";

– позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.

Если после включения отопления вы измерили температуру в квартире, она оказалась меньше или больше нормативной, вы можете: обратиться в управляющую компанию, в Мосжилинспекцию, позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. Летом прошли необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.

Между тем МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до вечера 24 сентября.

