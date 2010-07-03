В Госдуме предложили не платить за плохие услуги ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам не оплачивать некачественные услуги ЖКХ.

"Считаю необходимым закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода", – цитирует РИА Новости парламентария.

Инициатива направлена в министерство строительства и ЖКХ страны.

Накануне стало известно, что правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в 2020 году. Выше этих значений региональные власти перешагнуть не смогут. Наибольшее повышение платы за услуги на 6,5 процента ожидается в Чеченской Республике. В этом же списке Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия.

Самый низкий индекс изменения тарифа за ЖКУ утвержден в Ненецком автономном округе – это чуть менее двух с половиной процентов. В Москве платежи увеличатся максимум на пять процентов. В остальных регионах цены за коммуналку в среднем вырастут на 3-4 процента.

Повышение тарифов ЖКХ ожидается со второго полугодия 2020 года. Летом 2019 года правительство приняло решение более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, чтобы не допустить их необоснованного увеличения. Ранее ФАС заявляла о том, что россияне переплачивают по большинству позиций ЖКУ более 100 процентов их себестоимости.

Единый платежный документ по ЖКУ может появиться в России. Проект закона внесли в июне 2019 года депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Благодаря нововведению россиянам должно стать проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги, а кабмин сможет проследить рост тарифов. В перспективе это поможет снизить долги за ЖКУ, полагают эксперты.

