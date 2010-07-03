Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал Дмитрий Медведев, сообщает "Российская газета".
Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), решение направлено на снижение финансовой нагрузки на плательщиков коммунальных сборов, создание условий для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг и исключение неоправданных преимуществ для отдельных платежных организаций.
"Известны факты, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с ограниченным кругом банков, включали в тариф расходы на перевод платежей граждан за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам", – сказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.
ФАС выявляла случаи, когда в составе тарифа была заложена комиссия платежных организаций в размере менее 7% от суммы переводов, однако при этом не было обоснований такой величины.
В ФАС отметили, что запрет на включение расходов по уплате комиссий в тариф позволит исключить ситуации, когда граждане платят завышенные комиссии за внесение коммунальных платежей.
Россияне будут платить за перевод один раз выбранному банку. Новые правила вступят в силу через год после публикации постановления (то есть осенью 2020 года).
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