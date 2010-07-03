Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Наибольшая доля семейного бюджета на жилищно-коммунальные услуги отведена на Камчатке и Колыме (до 14%), а наименьшая – в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), сообщает РИА Новости.
Средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России составил 9,6% – около 4,4 тысячи рублей в месяц. За два года показатель вырос на 4%.
Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в республике Алтай – 2374 рубля, или 7,7%. В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ равны 2445 рублям.
В Камчатском крае это 15% – более 9,7 тысячи рублей в месяц. Жители Магаданской области и ЯНАО отводят на ЖКУ свыше 8 тысяч рублей ежемесячно.
Эксперты полагают, что позиции регионов в рейтинге могут быть связаны с природно-географическими причинами. Играет роль и уровень доходов жителей. Специалисты добавили, что в целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6%.
В 2019 году повышение тарифов на ЖКУ в России происходило в два этапа – с 1 января и с 1 июля. Рост платежей должен будет оставаться в пределах, не превышающих инфляцию.
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