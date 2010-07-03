Названы города с самой дорогой платой за интернет и ЖКУ

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Средний чек за коммунальные услуги по стране составляет почти три тысячи рублей. Самые высокие цены зафиксировали в Казани и Москве (5 970 и 3 937 рублей соответственно). Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на сервис "Яндекс. Деньги".

Отмечается, что месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь в сравнении с прошлым годом выросли на 9 и 11 процентов, а за платное телевидение и онлайн-кинотеатры – снизились на 13 процентов.

В среднем за домашний интернет жители России платят в месяц 598 рублей. Самые дорогие тарифы оказались в Красноярске – жителям этого сибирского города приходится платить за выход в Сеть по 938 рублей.

По данным аналитиков, за мобильную связь россияне в среднем платят 344 рубля в месяц. Самые большие траты у жителей Волгограда и Санкт-Петербурга – по 671 и 541 рублю соответственно. В столице средний чек составляет 444 рубля.

Чек на платное телевидение составляет 880 рублей. Больше всего на телеконтент тратят жители Воронежа – 1033 рубля.

Ранее сообщалось, что средний чек россиян за один поход в магазин уменьшился по сравнению на 10 рублей, или на 1,8 процента, – теперь это 546 рублей. Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года.

В департаменте транспорта Москвы сообщили данные о среднем чеке на поездку в такси за период с апреля по июнь 2019 года. По сравнению с январем-мартом сумма не поменялась – это 464 рубля. Вместе с тем уточняется, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, а у других, наоборот, выросла.

Стало также известно, что спрос среди россиян на бюджетные модели телефонов падает. В первом квартале года средний чек на телефоны составил 16,3 тысячи рублей". Это на 7% выше, чем годом ранее. При этом люди все чаще покупают дорогие модели в кредит.

