Средний магазинный чек россиян упал до минимума

11:27
11:27
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Средний чек россиян за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей, или на 1,8%. Согласно исследованию холдинга "Ромир", теперь это 546 рублей.
Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей. В то же время по сравнению с июлем прошлого года показатель вырос на 3,6%.
Как отметил президент "Ромира" Андрея Милехина, уменьшение чека связано с сезонным фактором. "За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств", – подчеркнул он.
В Москве средний чек в июле увеличился на 0,1% к июню – до 707 рублей. В годовом выражении показатель снизился на 1,9%.
Средний чек в гипермаркетах РФ в июле 2019 года снизился на 5,9% по сравнению с июнем, в супермаркетах – на 2,3%. В дискаунтерах он поднялся на 1,4%, в магазинах традиционной торговли – на 5,7%.
В годовом выражении показатель в гипермаркетах уменьшился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах – на 9,4%, в традиционной торговле – на 10,6%.
В июле экономист Михаил Делягин, комментируя данные об увеличении среднего чека в июне, заявил, что это обычная сезонность. По его мнению, волновать этого никого не должно.
"Если бы 4 года подряд в июне денег у населения было меньше, чем в мае, то это уже нечто более интересное, необычное и заслуживающее внимания событие", – заключил Делягин. Специалист также добавил, что искривление в общую картину потребления могут внести различия в официальных доходах граждан и реальная инфляция.
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