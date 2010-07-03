Средний магазинный чек россиян упал до минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Средний чек россиян за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей, или на 1,8%. Согласно исследованию холдинга "Ромир", теперь это 546 рублей.

Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей. В то же время по сравнению с июлем прошлого года показатель вырос на 3,6%.

Как отметил президент "Ромира" Андрея Милехина, уменьшение чека связано с сезонным фактором. "За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств", – подчеркнул он.

В Москве средний чек в июле увеличился на 0,1% к июню – до 707 рублей. В годовом выражении показатель снизился на 1,9%.

Средний чек в гипермаркетах РФ в июле 2019 года снизился на 5,9% по сравнению с июнем, в супермаркетах – на 2,3%. В дискаунтерах он поднялся на 1,4%, в магазинах традиционной торговли – на 5,7%.

В годовом выражении показатель в гипермаркетах уменьшился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах – на 9,4%, в традиционной торговле – на 10,6%.

В июле экономист Михаил Делягин, комментируя данные об увеличении среднего чека в июне, заявил, что это обычная сезонность. По его мнению, волновать этого никого не должно.

"Если бы 4 года подряд в июне денег у населения было меньше, чем в мае, то это уже нечто более интересное, необычное и заслуживающее внимания событие", – заключил Делягин. Специалист также добавил, что искривление в общую картину потребления могут внести различия в официальных доходах граждан и реальная инфляция.