Единый платежный документ по ЖКУ может появиться в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правительство поддержит законопроект о едином платежном документе (ЕПД) по ЖКУ при его доработке, сообщает газета "Известия".
Проект закона внесли в июне 2019 года депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Благодаря нововведению россиянам должно стать проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги, а кабмин сможет проследить рост тарифов. В перспективе это поможет снизить долги за ЖКУ, полагают эксперты.
В ЕПД появятся следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Сейчас в некоторых регионах приходит несколько платежек за ЖКУ – по разным видам услуг. Из-за этого случаются ошибки в начислениях, а долги растут.
Юрист национальной юридической службы "Амулекс" Василий Ярошенко отметил, что понятийный аппарат нуждается в четких и однозначных формулировках. Кроме того, пока неясно, как авторы инициативы предлагают поступить с обычными платежками.
Правительство критикует модель "расчетного центра" в законопроекте. По замыслу, эти структуры должны централизованно выставлять ЕПД в регионах. Предложенная модель ограничивает выбор поставщиков и УК. Это вызывает опасения монопольного роста тарифов, объяснил экономист, финансовый директор компании VR_Bank Роман Ромашевский.
Ярошенко считает, что, чтобы избежать этого, нужно согласовывать деятельность таких расчетных центров с территориальными антимонопольными управлениями. Центры не должны брать за свою работу больше 2% от суммы платежек, иначе это грозит повышением тарифов, обратил внимание юрист.
На mos.ru с октября можно оплатить все государственные услуги в один клик благодаря сервису "Мои платежи". Это взносы за детский сад, квитанции за жилищно-коммунальные услуги и транспортные штрафы, а также почти все государственные и муниципальные услуги, в том числе коммерческие: использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения. Все неоплаченные счета пользователя отображаются.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портал и указать в личном кабинете максимально полную информацию, по которой будет выполняться автоматический поиск счетов. Платить можно через банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.
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