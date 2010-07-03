Порядок оплаты городских услуг стал удобнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оплатить все государственные услуги на портале mos.ru теперь можно в один клик. Поможет в этом единый сервис "Мои платежи", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Оплатить разом можно взносы за детский сад, квитанции за жилищно-коммунальные услуги и транспортные штрафы, а также практически все государственные и муниципальные услуги, в том числе коммерческие: использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения.

Кроме того, на сервисе отображаются все неоплаченные счета пользователя, поэтому тратить время на их поиск больше не придется. В то же время все виды платных услуг в сервисе теперь отсортированы по категориям "Образование, культура", "Жилье, ЖКУ, двор", "Транспорт", "Спорт", "Документы", "Штрафы, пени, неустойки", "Органы власти" и другим.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы рассказали, что после обновления москвичам стало еще удобнее оплачивать услуги через mos.ru – достаточно перейти в сервис "Мои платежи" и выбрать один или все счета, найденные сервисом на основе данных в профиле.

Если нужной услуги для оплаты нет, ее можно быстро найти в строке поиска, введя ее название, наименование или реквизиты организации. Сервис автоматически возьмет данные плательщика и получателя платежа и сформирует квитанцию на оплату. При необходимости ее можно отправить на электронную почту или распечатать.

Чтобы воспользоваться сервисом "Мои платежи", надо авторизоваться на сайте mos.ru и указать в личном кабинете максимально полную информацию, по которой будет выполняться автоматический поиск счетов. Для оплаты можно использовать банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.

На портале mos.ru сейчас доступно более 330 электронных услуг и сервисов. Сервис "Мои платежи" работает в столице с 2017 года. Он позволяет, например, оплатить услуги ЖКХ, транспортные штрафы, судебные задолженности.

Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений.