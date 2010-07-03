В Общественной палате оценили идею единой базы плательщиков ЖКУ

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Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор усомнился в необходимости электронной базы плательщиков коммунальных услуг, передает ИА "НСН".

"В принципе, с моей точки зрения, на сегодняшний день нет в этом необходимости. Новая трата денег, которая не даст абсолютно ничего для ресурсных, для управляющих компаний", – заявил Шпектор.

По его словам, это не та проблема, которой нужно сейчас заниматься, отметив, что в стране "есть более важные дела". При этом он добавил, что в Общественную палату данная инициатива для обсуждения не поступала.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать единую базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Данный вопрос изучает Минстрой совместно с депутатами Госдумы.

С помощью базы управляющие компании смогут получать персональную информацию о плательщиках на законном основании, что, как считают разработчики данной инициативы, серьезно дисциплинирует неплательщиков. Единую систему плательщиков планируют запустить к апрелю 2020 года.

