Единая база данных плательщиков ЖКУ появится в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

В России планируют создать единую базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Данный вопрос изучает Минстрой совместно с депутатами Госдумы. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что с помощью единой базы управляющие компании смогут получать персональную информацию о плательщиках на законном основании, что, как считают разработчики данной инициативы, серьезно дисциплинирует неплательщиков.

Кроме того, с 1 октября в России вступает в силу закон, который не позволяет подавать иск в Арбитражный суд без указания персональных данных ответчика. По словам юриста Дмитрия Лесняка, данная инициатива исключит случаи, когда добросовестного гражданина ошибочно принимают за должника.

Как отмечает ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, для исков против неплательщиков коммунальных услуг также действует отсрочка на полгода. За это время власти планируют привести в порядок процедуру получения персональных данных.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что единую систему плательщиков планируют запустить к апрелю 2020 года. Сейчас над базой работает экспертное сообщество совместно с ведомством.

Ранее стало известно, что поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Решение призвано снизить финансовую нагрузку на плательщиков коммунальных сборов, создать условия для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг и исключить неоправданные преимущества для отдельных платежных организаций.

Платить за перевод нужно будет один раз выбранному банку. Новые правила вступят в силу через год после публикации постановления, то есть осенью 2020 года.

