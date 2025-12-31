Минобороны РФ показало обломки дрона, пытавшегося атаковать резиденцию Путина

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ показало видео с фрагментами сбитого украинского дрона, привлеченного к атаке на резиденцию Владимира Путина. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.

На кадрах представлены обломки черного летательного аппарата, а также его деревянные части и красные провода, разбросанные по снегу.

Данный дрон был опознан как модификация украинского беспилотника "Чаклун-В", оснащенного фугасной боевой частью массой 6 килограммов, предназначенной для поражения людей и гражданских объектов осколками, рассказал военнослужащий расчета ПВО.

В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть БПЛА остался почти целым, а его боевая часть с фугасными элементами не сдетонировала.

"Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть", – сказал военный на видео.

Об атаке на резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области, стало известно в ночь на 29 декабря. Всего ВСУ запустили 91 дрон.

Вражеские беспилотники были запущены из Сумской и Черниговской областей, а траектория их полета пролегала через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Согласно отчету начальника зенитных ракетных войск ВКС России Александра Романенкова, нападение было целенаправленным, тщательно спланированным и эшелонированным.