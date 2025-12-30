Форма поиска по сайту

30 декабря, 12:30

Политика

Песков заявил о готовности ВС РФ ответить на атаку на резиденцию Путина

Фото: kremlin.ru

Российские военные знают, "как, чем и когда" отвечать на атаку Киева на госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он назвал этот шаг украинской стороны террористическим актом, который был направлен на срыв переговорного процесса и против усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. При этом, подчеркнул Песков, Путин и лидер Штатов продолжают диалог, уровень доверия которого не смогут пошатнуть подобные провокации.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что западные СМИ и президент Украины Владимир Зеленский пытаются отрицать факт атаки. Песков назвал это безумием. Он также затруднился ответить на вопрос о том, насколько этот инцидент отбросил назад мирный диалог.

"Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог – прежде всего с американцами", – добавил он.

Представитель Кремля также указал, что Москва не будет публично сообщать о том, в чем конкретно ужесточит позицию по украинскому конфликту.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили 91 беспилотник в сторону резиденции Путина в ночь на 29 декабря. Все БПЛА были уничтожены, сообщал глава МИД России Сергей Лавров. Министр также указывал, что объекты и время ответного удара уже определены.

Минобороны России, в свою очередь, уточняло, что при отражении атаки беспилотники были сбиты не только в Новгородской области, но также в Брянской и Смоленской областях.

Вместе с тем помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в ходе телефонного разговора с Трампом уведомил его о том, что Россия пересмотрит переговорную позицию после случившегося.

