Захарова: ответ России на атаку Украины на резиденцию Путина будет не дипломатическим

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ответ России на попытку атаки Украины на госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области будет не дипломатическим. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE".

"Ответы будут не дипломатическими. На это пусть они не надеются", – подчеркнула дипломат.

Она согласилась с тем, что атака является пощечиной президенту США Дональду Трампу, обратив внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский "привык так обходиться с целым рядом мировых лидеров".

Кроме того, по словам Захаровой, киевский режим не только совершает теракты, но и угрожает тем странам, которые его создали.

"Они начали демонстрировать прямо и косвенно, что теперь для них нет никаких ограничений в принципе. И делали они это не только под одобрение, а под аплодисменты целого ряда западных государств", – указала она.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили 91 беспилотник в сторону резиденции Путина в ночь на 29 декабря. Все БПЛА были уничтожены, сообщал глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, объекты и время ответного удара уже определены.

Минобороны России уточняло, что при отражении атаки беспилотники были сбиты не только в самой Новгородской области, но и в Брянской и Смоленской областях.

В свою очередь, Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о пересмотре Россией переговорной позиции по урегулированию украинского конфликта после случившегося, добавил помощник главы государства Юрий Ушаков.

