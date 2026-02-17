Форма поиска по сайту

17 февраля, 15:12

Политика

Госдума усилила ответственность региональных властей за детский отдых

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума во втором и третьем чтениях утвердила законопроект, который повышает роль региональных комиссий по детскому отдыху и закрепляет персональную ответственность губернаторов за оздоровительную кампанию. Документ, внесенный спикером Вячеславом Володиным и его коллегами в декабре, был принят в первом чтении в январе.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 12 закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и направлен на повышение безопасности и качества летнего отдыха детей.

"До начала летней оздоровительной кампании остается не так много времени. Поэтому важно, чтобы нормы заработали как можно быстрее", – подчеркнул он.

В состав комиссий теперь в обязательном порядке будут входить представители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что это позволит "наполнить работу по оздоровлению детей реальным содержанием" и обеспечит качественные результаты на региональном уровне.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в РФ необходимо создать масштабную программу полноценного и качественного детского оздоровительного отдыха. Он считает, что в ней каждый ребенок мог бы участвовать не один раз, а родители не задумывались бы, найдут они на это деньги или нет. Это является государственной задачей, подчеркнул он.

