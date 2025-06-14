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14 июня, 22:25

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Депутат Слуцкий предложил создать программу оздоровительного отдыха для детей

В России могут создать программу оздоровительного отдыха для детей

Фото: 123RF/mariiaboiko

В России необходимо создать масштабную программу полноценного и качественного детского оздоровительного отдыха. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В России должна появиться масштабная программа <…> чтобы каждый русский ребенок не один раз смог в ней поучаствовать, а родители не задумывались, найдут они на это деньги или нет", – сказал Слуцкий.

По мнению парламентария, это является государственной задачей.

Между тем в России могут ввести налоговый вычет с покупки путевок в детские лагеря. Инициатива предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ.

Предлагается установить вычет за покупку путевок в лагеря для детей до 18 лет. При этом в сумму вычета не войдут расходы, которые компенсировали работодатели своим работникам и членам их семей, не облагаемые НДФЛ.

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