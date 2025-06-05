В Госдуме усомнились в необходимости звания "Отец-герой"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С возможностью введения в России звания "Отец-герой" спешить не стоит, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24.

"То, что многодетному отцу обязательно нужно предоставлять льготы, ни у кого сомнений не возникает. Но вопрос еще в том, как он относится к этим детям", – поделилась она.

Одна ситуация, когда мужчина живет в семье и вместе с супругой воспитывает детей, помогает и обеспечивает. Вторая ситуация, заметила депутат, когда отец имеет трех и более детей, но в разных семьях.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Быть может, он их не содержит, не выплачивает алименты. Будет ли он тогда вообще иметь право на звание многодетного, не то что "Отца-героя"?

По ее словам, стоит подумать, нужно ли давать отцу такие же льготы, как матери. У женщин, напомнила Бессараб, есть право выйти на пенсию в 50 лет, на 10 лет раньше, если они родят пять и более детей. Это в том числе связано с физиологией, процессом беременности и рождения ребенка.

"Ведь это действительно очень сложно для женского организма. То есть женщина становится менее трудоспособной после рождения такого большого количества детей. У отца таких физиологических трудностей не возникает", – указала депутат.

Поэтому, уверена парламентарий, сначала стоит посоветоваться с экспертными сообществами, а также задать вопрос самим многодетным, что они думают по этому поводу.

"Представьте ситуацию, при которой алименты платятся на трех и более детей, это ведь копейки получаются. И в чем достижение здесь отца? В том, что он фактически помог родиться этим детям и все?" – заключила Бессараб.

Так она прокомментировала высказывание депутата ГД Игоря Антропенко, который назвал введение звания "Отец-герой" одной из действенных мер для поддержки многодетных семей. По его мнению, необходимо наделять статусом многодетного отца тех, кто имеет детей от разных браков.

"Но только в отношении тех отцов, которые оказывают меры материальной поддержки для своих детей и участвуют в их воспитании", – уточнял он.

Кроме того, парламентарий предложил установить плоскую шкалу налогообложения на доходы физлиц и ввести досрочный выход на пенсию для многодетных отцов.

Ранее Владимир Путин присвоил жительнице Дагестана Написат Камиловой звание "Мать-героиня". Она является матерью десятерых детей. С 2004 года женщина воспитывает их в одиночку. Путин указывал на необходимость создавать особые условия для многодетных семей. По его словам, власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

